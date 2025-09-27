Openingsfestival A16 Rotterdam trekt 15.000 bezoekers

ROTTERDAM (ANP) - Het openingsfestival rond de nieuwe Rottemerentunnel van de A16 Rotterdam heeft zaterdag 15.000 belangstellenden getrokken, zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Ze kregen de kans om door de nieuwe snelwegtunnel te wandelen, te fietsen of te rennen voordat deze in oktober opengaat voor verkeer.

De A16 Rotterdam is de nieuwe 11 kilometer lange rijksweg tussen de snelweg A16 en A20 bij het Terbregseplein en de snelweg A13 bij Rotterdam The Hague Airport. Bezoekers voor het openingsfestival moesten zich inschrijven. De inschrijving was ruim twee maanden geleden al volgeboekt.

Na zes jaar bouwen gaat de A16 Rotterdam, inclusief de Rottemerentunnel, in oktober gefaseerd open. Maandagochtend 6 oktober om 05.00 uur gaat de zuidelijke rijrichting naar Dordrecht en Breda open. Maandagochtend 27 oktober wordt de noordelijke rijrichting naar Delft en Den Haag in gebruik genomen.