Belgische campagne roept wielerfans op tot respect voor renners

BRUSSEL (ANP) - De Belgische wielerbond Belgian Cycling is een campagne gestart tegen wangedrag tegen wielrenners. "Moedig aan met je hart, niet met haat. Langs de kant maak jij het verschil. Respecteer de renners, respecteer de koers", is de boodschap van de campagne met de naam #respecttherace. Komend weekend begint het Belgische wielervoorjaar met de Omloop Het Nieuwsblad.

Onder anderen Mathieu van der Poel was de afgelopen jaren regelmatig slachtoffer van gegooide voorwerpen uit het publiek. Zo kreeg hij vorig jaar op weg naar zijn zege in de wielerklassieker Parijs-Roubaix een bidon in zijn gezicht. Daarop sprak de oud-wereldkampioen van "een poging tot doodslag".

Belgian Cycling merkt dat de grenzen soms worden overschreden. "Dat raakt niet alleen de renners, maar ook het imago en de toekomst van het wielrennen zelf. De koers moet een feest zijn voor iedereen: supporters mogen passie tonen en hun favoriet aanmoedigen, maar nooit ten koste van anderen", aldus sportief directeur Massimo Van Lancker.