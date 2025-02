Moordzaak Weiteveen: ruzie over huis al kort na verkoop

ASSEN (ANP) - De ruzie over het huis dat Richard K. kreeg met de kopers ervan, de latere slachtoffers van de dubbele moord in Weiteveen, ontstond al binnen enkele weken na de verkoop, in januari 2023. Dat bleek woensdag tijdens het verhoor door de rechtbank in Assen van verdachte K., aan het begin van het proces tegen de man.

Het conflict met de beide slachtoffers zit K. nog steeds heel hoog, bleek ter zitting. Hij zei dat hij "tot de dag van vandaag" niet begrijpt waarom zij het conflict uit de hand hebben laten lopen en niet "als volwassenen om de tafel zijn gaan zitten" om een en ander op te lossen. Geëmotioneerd schetste hij de betekenis die het honderd jaar oude huis aan de Bargerweg in Weiteveen voor hem heeft. K. is er geboren, het was zijn ouderlijk huis.

K. (51) staat woensdag en donderdag terecht voor de moord op het echtpaar Sam (38) en Ineke (44), bij en in hun huis in Weiteveen. Hij schoot op 16 januari vorig jaar eerst Ineke dood in haar auto en bracht vervolgens met veel geweld Sam om het leven.

De ruzie ontstond over problemen met een vloer in het huis, die K. verzwegen zou hebben. Hij spreekt dat tegen en zegt dat die problemen door hem zijn "benoemd". De ruzie werd "al heel snel persoonlijk", stelde de voorzitter van de rechtbank vast. Het escalerende conflict leidde tot tientallen incidenten, variërend van treiterijen tot bedreigingen over en weer.