Tennisser De Minaur verdedigt in juni titel op toernooi Rosmalen

ROSMALEN (ANP) - Tennisser Alex de Minaur verdedigt in juni zijn titel op het grastoernooi van Rosmalen. Dat maakte de organisatie woensdag bekend. De nummer 6 van de wereld uit Australië was afgelopen week ook actief in Nederland, waar hij de finale van het ABN AMRO Open in Rotterdam verloor van Carlos Alcaraz.

"Ik voel me hier thuis", zei De Minaur via de organisatie van het Libéma Open in Rosmalen. "In het verleden heb ik in Nederland mijn beste tennis weten te spelen en goede resultaten behaald."

"Ik kijk er heel erg naar uit om weer naar het Libéma Open te komen. Het is een toernooi dat ik vaak heb gespeeld en ik heb altijd genoten om er te zijn. Het is de perfecte start van het grasseizoen. Hopelijk speel ik dit jaar weer goed en kan ik mijn titel verdedigen", aldus De Minaur.

De 25-jarige Australiër won vorig jaar het ATP 250-toernooi zonder een set af te staan. Hij versloeg de Amerikaan Sebastian Korda met 6-2 6-4 in de finale. In totaal heeft hij negen ATP-titels gewonnen. Het evenement in Rosmalen is van 7 tot en met 15 juni.