Atlete Semenya haalt opnieuw gelijk in zaak tegen Zwitsers Hof

STRAATSBURG (ANP/RTR) - Atlete Caster Semenya is opnieuw in het gelijk gesteld in een beroepszaak bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. De Grote Kamer van het Europese Hof oordeelt dat het beroep van de 34-jarige Zuid-Afrikaanse tegen het Zwitsers Federaal Hof, dat haar had verboden deel te nemen aan wedstrijden, niet goed is behandeld.

Het Europees Hof was in 2023 al tot dezelfde uitspraak gekomen in de zaak die Semenya had aangespannen tegen het hof van sporttribunaal CAS en het Zwitserse Hooggerechtshof. Die hoven waren daartegen in beroep gegaan bij de Grote Kamer, een orgaan van het Europees Hof voor speciale zaken. Tegen deze uitspraak is geen beroep mogelijk.

Semenya kan door de uitspraak haar juridische strijd tegen World Athletics voortzetten. De internationale atletiekfederatie besliste in 2018 dat vrouwen met een van nature hoog testosterongehalte remmers moeten nemen om aan wedstrijden op de afstanden van 400 meter tot en met 1 Engelse mijl te kunnen meedoen.