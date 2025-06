Motorrijder dood door aanrijding met auto in Nieuw-Beijerland

NIEUW-BEIJERLAND (ANP) - Een motorrijder is donderdagavond om het leven gekomen door een aanrijding met een auto op de Schutskooi in Nieuw-Beijerland. Het slachtoffer is 19 jaar en komt uit Klaaswaal, meldt de politie.

De bestuurder van de auto is een jongen van 17 uit Oud-Beijerland. Hij is aangehouden, net als zijn moeder die in de bijrijdersstoel zat. De jongen is in het bezit van een geldig rijbewijs en er was volgens de politie geen alcohol of drugs in het spel. De politie doet verder onderzoek naar het ongeluk.

In Nederland mag je rijles nemen als je 16,5 jaar bent en praktijkexamen doen vanaf je zeventiende. Na het behalen van het rijbewijs mag je dan tot je achttiende alleen onder begeleiding van een coach rijden.