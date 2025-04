Mugshots van opgepakte migranten geplaatst langs oprit Witte Huis

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse regering van president Donald Trump heeft langs de oprijlaan van het Witte Huis zo'n honderd posters opgehangen van gearresteerde migranten. Bovenaan de poster staat "gearresteerd" en onderaan het delict waarvoor ze zijn aangehouden met daarbij een (politie)foto van de migrant en de tekst "illegale vreemdeling".

Volgens Fox News gaat het om de honderd van de "ergste criminele illegale immigranten" die zijn gearresteerd in de eerste honderd dagen van Trumps tweede ambtstermijn.

"We zullen je opsporen. Je zult gestraft worden. Je zult worden uitgezet - en je zult nooit meer een voet op Amerikaanse bodem zetten", meldde het Witte Huis in een post op X. "O ja, en je mugshot (politiefoto) zou zomaar eens op een bord in de tuin van het Witte Huis kunnen belanden."

Maandag gaf 'grens-tsaar' Tom Homan een persconferentie in het Witte Huis. Homan is verantwoordelijk voor de uitzetting van migranten.