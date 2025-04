Marriott koopt Nederlands hotelmerk citizenM

BETHESDA (ANP) - De Amerikaanse hotelketen Marriott heeft het Nederlandse merk citizenM gekocht. De bestaande 36 hotels en drie vestigingen in aanbouw blijven in handen van citizenM. Nieuwe hotels worden eigendom van Marriott, dat in ieder geval 355 miljoen dollar (312 miljoen euro) betaalt. Dat bedrag kan nog met 110 miljoen dollar oplopen.

CitizenM opende in 2008 zijn eerste hotel. Inmiddels zijn er vestigingen van het merk in 21 steden wereldwijd, waaronder ook Amsterdam en Rotterdam. Oprichter en voorzitter Rattan Chadha voorziet dat de samenwerking met Marriott "de wereldwijde aanwezigheid en merkimpact van citizenM aanzienlijk zal vergroten".

Marriott, dat al meer dan dertig merken heeft, heeft voor de bestaande citizenM-hotels en die in aanbouw "nieuwe langlopende franchiseovereenkomsten" afgesloten. Die blijven eigendom van het Nederlandse merk, dat ze ook blijft aansturen.