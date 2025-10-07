Musea trekken bijna 31 miljoen bezoekers, kleine musea populair

AMSTERDAM (ANP) - Het aantal museumbezoekers is in 2024 nagenoeg gelijk gebleven aan het jaar daarvoor, concludeert de Museumvereniging uit eigen onderzoek. Vorig jaar trokken Nederlandse musea 30,8 miljoen bezoekers. Kleine musea zagen het aantal bezoekers met 8 procent groeien.

"De Museumkaart speelt hierin een belangrijke rol", zegt de vereniging over de toegenomen populariteit van kleine musea. Nog nooit eerder hadden zoveel mensen zo'n kaart waarmee je onbeperkt toegang krijgt tot de 473 aangesloten musea. Vorig jaar hadden 1,5 miljoen mensen de Museumkaart, becijferde de vereniging eerder al. Jongeren vormen nog steeds het kleinste deel van de kaarthouders, maar deze groep groeit het snelst. Meer dan een kwart van alle bezoekers kwam uit het buitenland, ook een stabiel aantal vergeleken met 2023.

Musea draaiden een omzet van 1,31 miljard euro. Bijna de helft daarvan kwam uit eigen inkomsten, zoals kaartverkoop en museumwinkels. Daarnaast ontvingen musea 665 miljoen euro subsidie. Zo'n 44.000 mensen werken bij musea, waarvan 66 procent als vrijwilliger of stagiair.