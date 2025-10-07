De rooms-katholieke bisschop van Juli, Ciro Quispe López (51), is verwikkeld geraakt in een grootschalig schandaal nadat 17 vermeende minnaressen werden ontdekt. De affaire kwam aan het rollen toen enkele vrouwen elkaars bestaan ontdekten, wat bijna tot een handgemeen leidde. López legde daarop zijn functie neer en dient zijn ontslag in bij paus Leo. Alweer een voorbeeld van de relatie tussen mannenmacht en seks.

Sleutelrol voor schoonmaakster in de onthulling

Het Vaticaan startte een officieel onderzoek waarbij drie van de vrouwen én de schoonmaakster van de bisschop werden gehoord. De schoonmaakster gaf cruciale details over wat ze in zijn slaapkamer aantrof. Volgens de Peruaanse journaliste Paola Ugaz, die inzage kreeg in het onderzoeksdossier, speelde jaloezie tussen de minnaressen een grote rol in de onthulling. "Het leek een soap, maar het bracht ook een ernstig geval van machtsmisbruik aan het licht," aldus Ugaz. Veel vrouwen durfden niet naar voren te komen uit angst voor de bisschop. Dergelijke kerkelijke onderzoeken volgen strikte protocollen en kunnen maanden duren.

Onderzoek naar financiële malversaties en intimidatie

Naast de sexschandalen wordt López ook verdacht van het verduisteren van kerkelijke gelden. Stoelen uit een kerk zouden zijn gebruikt in een kippenrestaurantketen waarin hij financiële belangen had. Tevens beweerden leden van de inheemse Aymara-gemeenschap dat hij VN-geld had misbruikt. Pas na zware druk gaf hij dat geld terug, iets wat zelden voorkomt in Peru. Het schandaal heeft grote impact op de lokale parochie en de Aymara-gemeenschap.

Paus Leo: strijd tegen corruptie niet nieuw

Paus Leo is goed bekend met corruptieschandalen binnen de Peruaanse kerk. Voor zijn aanstelling werkte hij twintig jaar in Peru en deed onderzoek naar seksueel misbruik binnen de religieuze orde Sodalitium Christianae Vitae. Zijn jarenlange ervaring in het land maakt hem bijzonder geschikt om deze zaak te beoordelen. Zowel hij als onderzoeksjournalist Paola Ugaz zijn wel vaker doelwit van intimidatiecampagnes, maar blijven strijden voor transparantie.