Opkoper bitcoins AMBTS haalt 30 miljoen euro op

AMSTERDAM (ANP) - De Nederlandse opkoper van bitcoins AMBTS heeft 30 miljoen euro opgehaald bij investeerders. Met het geld wil het bedrijf een begin maken met het aanleggen van een bitcoinvoorraad. Uiteindelijk is het doel om via een beursnotering in Amsterdam beleggers de mogelijkheid te bieden te profiteren van de waardestijging van de cryptomunt.

Eerder meldde AMBTS dat investeerders al 20 miljoen euro hadden toegezegd. Het bedrijf stelde het maximum op 30 miljoen euro.

AMBTS is een zogenoemd bitcoin-treasurybedrijf dat is opgericht door cryptodienstverlener Amdax. Dit soort ondernemingen die zich puur richten op het beleggen in bitcoins zijn in opkomst, nu 's werelds meest verhandelde cryptovaluta rond zijn hoogste niveau ooit koerst. Het afgelopen weekend werd de bitcoin voor het eerst meer dan 125.000 dollar waard. Het idee achter AMBTS is dat het institutionele beleggers, bijvoorbeeld pensioenfondsen of verzekeraars, een manier biedt om te beleggen in de bitcoin.