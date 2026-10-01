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Museumbezoek in 2025 gestegen, bijna terug op niveau voor corona

Samenleving
door anp
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AMSTERDAM (ANP) - Nederlandse musea hebben vorig jaar samen 31,6 miljoen bezoeken getrokken. Dat is een stijging van 2,6 procent vergeleken met een jaar eerder (30,8 miljoen), meldt de Museumvereniging. Het museumbezoek is daarmee bijna terug op het niveau van voor de coronaperiode. In het topjaar 2019 telden de musea 32,6 miljoen bezoeken.
Ruim een kwart van de bezoekers (27 procent) kwam uit het buitenland. Ze deden vooral de grote (kunst)musea aan, overwegend in Noord-Holland. Jongeren tot 18 jaar waren goed voor 6,1 miljoen bezoeken aan musea.
Houders van een Museumkaart legden bijna 9,7 miljoen museumbezoeken af. Dat is een recordaantal, dat staat voor 31 procent van alle museumbezoeken in Nederland.
Omzet
De musea draaiden bij elkaar vorig jaar een omzet van 1,38 miljard euro, iets meer dan in 2024. Ongeveer de helft daarvan kwam uit eigen inkomsten zoals entreegelden en aankopen in museumwinkels, de andere helft bestond uit subsidies. Van de musea is 62 procent gericht op geschiedenis en 24 procent op kunst.
De bezoekers- en omzetcijfers zijn gebaseerd op gegevens van de 492 musea die zijn aangesloten bij de Museumvereniging.
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