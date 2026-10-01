Verstappen wil dit seizoen minstens één keer winnen

SEPANG (ANP) - Max Verstappen wil dit seizoen minstens één race winnen in de Formule 1. Dat zei de viervoudig wereldkampioen in de persconferentie van de FIA voorafgaand aan de uitgestelde Grote Prijs van Bahrein, die dit weekeinde in Maleisië wordt verreden. "Ik heb nu regelmatig op het podium gestaan, maar ik wil winnen. Daarvoor ben ik in deze sport", zei de woensdag 29 jaar geworden coureur van Red Bull.

Verstappen won in zijn carrière al 71 grands prix, maar dit seizoen kon hij nog geen overwinning bijschrijven. Hij is wel vier keer tweede en drie keer derde geworden. De afgelopen twee races (Madrid en Bakoe) eindigde hij als tweede. In Bakoe was het verschil met winnaar George Russell minimaal: 0,196 seconde. "Ik doe er echt alles aan en ik kom er ook steeds dichterbij, maar het is ook de komende races weer afwachten hoe de auto presteert", aldus Verstappen, die in 2026 nog acht kansen heeft om een race te winnen.