ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Museumdirecteur Des Cars vertrekt bij het Louvre

Samenleving
door anp
dinsdag, 24 februari 2026 om 18:49
anp240226199 1
PARIJS (ANP) - De president van het Louvre, Laurence des Cars, is opgestapt. Ze heeft haar ontslag aangeboden en de Franse president Emmanuel Macron heeft dat geaccepteerd. Een reden voor het vertrek noemt het presidentieel paleis niet, maar daartoe werd wel opgeroepen naar aanleiding van de geruchtmakende juwelenroof uit het Parijse museum in oktober.
President Macron noemt het vertrek van Des Cars een "verantwoordelijke stap". Volgens het Elysée heeft het museum nu "behoefte aan stabiliteit en een sterke nieuwe impuls om grote beveiligings- en moderniseringswerkzaamheden" te verrichten. Er staat onder meer een grote herinrichting van honderden miljoenen euro's op het programma.
In oktober werd voor ongeveer 88 miljoen euro aan juwelen geroofd. Naast de financiële waarde, waren die ook van historisch belang. Parlementariërs die de roof onderzochten, zeiden vorige week dat de museumdirecteur misschien beter kon opstappen. Ze spraken van "structurele tekortkomingen" en falend leiderschap.
loading

POPULAIR NIEUWS

20260219-russia-putin

“Poetin is er niet in geslaagd Oekraïne te vernietigen, maar hij is er wel in geslaagd Rusland te vernietigen.”

ANP-529662102

Britse oma zes weken vast in VS: ‘Ga niet, het is daar totaal losgeslagen’

ANP-483575529

Waar Mona Keijzer komt, komt ruzie

TELEMMGLPICT000464955492_17716068767970_trans_NvBQzQNjv4BqN5h5Uk2iAalN1WngMjIB8KA7XnyAa7h0BY1qE0kp2IU

Vrouw verliest alle ledematen na lik van haar hond

ANP-477529951

GGD slaat alarm over isolatieschuim: ‘Mensen per direct hun huis uit’

166512789_m

Veel fysiotherapeuten houden ermee op. Waarom?

Loading