Museumdirecteur Des Cars vertrekt bij het Louvre

PARIJS (ANP) - De president van het Louvre, Laurence des Cars, is opgestapt. Ze heeft haar ontslag aangeboden en de Franse president Emmanuel Macron heeft dat geaccepteerd. Een reden voor het vertrek noemt het presidentieel paleis niet, maar daartoe werd wel opgeroepen naar aanleiding van de geruchtmakende juwelenroof uit het Parijse museum in oktober.

President Macron noemt het vertrek van Des Cars een "verantwoordelijke stap". Volgens het Elysée heeft het museum nu "behoefte aan stabiliteit en een sterke nieuwe impuls om grote beveiligings- en moderniseringswerkzaamheden" te verrichten. Er staat onder meer een grote herinrichting van honderden miljoenen euro's op het programma.

In oktober werd voor ongeveer 88 miljoen euro aan juwelen geroofd. Naast de financiële waarde, waren die ook van historisch belang. Parlementariërs die de roof onderzochten, zeiden vorige week dat de museumdirecteur misschien beter kon opstappen. Ze spraken van "structurele tekortkomingen" en falend leiderschap.