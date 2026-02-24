ECONOMIE
Iraanse ambassadeur ontboden na inbeslagname diplomatieke zending

Samenleving
door anp
dinsdag, 24 februari 2026 om 18:45
anp240226197 1
DEN HAAG (ANP) - De Iraanse ambassadeur moest dinsdagmiddag naar het ministerie van Buitenlandse Zaken om zich te verantwoorden voor een Nederlandse diplomatieke zending die door Iran in beslag is genomen. Het is nog niet bekend of de zending inmiddels is vrijgegeven. Het ministerie spreekt van een "diplomatiek incident" en noemt het "onacceptabel".
Het voorval vond plaats op 28 januari. Het ministerie nam het direct "hoog op", maar wilde het buiten de openbaarheid oplossen. Maandag waren beelden van het voorval te zien bij Iraanse media. "Met het lekken van deze beelden is van Iraanse kant die stilte doorbroken. Dit betreuren wij." Het ministerie tekende dinsdag formeel protest aan bij de ambassadeur.
Volgens Iran zat er verboden apparatuur voor satellietcommunicatie in de koffer van een Nederlandse diplomaat toen die in Teheran aankwam. De diplomaat wilde die koffer niet laten scannen, waarna die in beslag werd genomen.
Het ministerie spreekt de lezing van Iran tegen. Iran zou zich juist niet aan geldende afspraken voor diplomaten hebben gehouden.
