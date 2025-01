Museumvereniging: geweld dat in Assen is gebruikt zorgwekkend

AMSTERDAM (ANP) - De Museumvereniging noemt het geweld dat is gebruikt bij de overval op het Drents Museum "erg zorgwekkend". Dat zegt voorzitter Marise Voskens van de brancheorganisatie zaterdag. Zij reageert hiermee op de Roemeense archeologische topstukken die zijn buitgemaakt na het gebruik van explosieven.

"We zijn enorm geschrokken van de inbraak bij het Drents Museum en het geweld dat daarbij is gebruikt. Erg zorgwekkend", stelt Voskens. "We staan in nauw contact met de directie en medewerkers om hen daar waar mogelijk te ondersteunen." De organisatie wil niet inhoudelijk reageren op de overval en verwijst hiervoor door naar het Drents Museum en de politie.