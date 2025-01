Museumvereniging: tegen een explosief is niemand opgewassen

AMSTERDAM (ANP) - "Tegen een explosief blijkt nu, is niets of niemand opgewassen", meldt Vera Carasso, directeur van de Museumvereniging, naar aanleiding van de kunstroof in het Drents Museum waarbij de dieven door gebruik van een explosief wisten binnen te komen. Bij de inbraak werden een gouden helm en drie gouden armbanden gestolen.

Carasso benadrukt dat het Drents Museum "een professioneel en zeer gerespecteerd museum" is dat al veel internationale toptentoonstellingen organiseerde, zoals De Dode Zeerollen, Het Terracotta Leger, Goud uit Georgië en die van Frida Kahlo. "Het museum werkt in de voorbereiding altijd goed samen met de verzekeraars, waarbij per tentoonstelling alle risico's tegen het licht worden gehouden", aldus de directeur.

Eerder liet de branchevereniging al weten "enorm geschrokken" te zijn van de diefstal en de directie en medewerkers van het museum in Assen daar waar mogelijk te ondersteunen.