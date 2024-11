Musical Foxtrot van Annie M.G. Schmidt na 23 jaar weer te zien

De musical Foxtrot van Annie M.G. Schmidt en Harry Bannink is in 2025, voor het eerst in bijna een kwart eeuw, weer in de Nederlandse theaters te zien. Producent MediaLane laat vrijdag weten komend seizoen een nieuwe versie van het stuk op de planken te brengen. Meer informatie over de cast en de speeldata volgt later.

Foxtrot is een van de bekendste musicals die Schmidt en Bannink samen maakten. Zij schreven het stuk in 1977. De musical speelt zich af in de jaren dertig van de vorige eeuw. Josien, een meisje uit de provincie, belandt in de grote stad in een artiestenpension. Hier wordt zij zwanger van een onbekende man, met alle gevolgen van dien.

De musical bevat klassieke nummers als Foxtrot, Sorry dat ik besta en De laatste dans. In de oorspronkelijke versie uit 1977 speelden Willem Nijholt, Gerrie van der Kleij en Trudy Labij de hoofdrollen. In het seizoen 2001-2002 werd een versie opgevoerd met Paul de Leeuw, Sanne Wallis de Vries, Carice van Houten en Jenny Arean in de hoofdrollen.