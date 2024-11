Vier Thaise burgers gedood bij raketaanval uit Libanon

METULA (ANP/AFP) - Vier Thaise burgers zijn gedood in het noorden van Israël bij een raketaanval uit Libanon. Dit zei de minister van Buitenlandse Zaken van Thailand vrijdag. In een post op X zei hij dat hij "diep bedroefd" was door het voorval dat donderdag had plaatsgevonden in de buurt van de plaats Metula. Hij voegde eraan toe dat een andere Thaise burger gewond was geraakt.

Het hoofd van de regionale raad van Metula zei dat vijf mensen door een raket uit Libanon om het leven waren gekomen, een plaatselijke boer en vier buitenlandse landarbeiders. Ongeveer 30.000 mensen met de Thaise nationaliteit leven in Israël, waar de salarissen doorgaans hoger zijn dan in Thailand. Veel Thai werken als arbeidsmigranten in de landbouw.

Thaise staatsburgers in Israël zijn zwaar getroffen sinds het begin van de oorlog met Hamas. Minstens 39 Thai kwamen om het leven als gevolg van de aanval van Hamas op 7 oktober. Ook wordt aangenomen dat tientallen Thai door Hamas tijdens de aanval zijn gevangengenomen. Tijdens een korte wapenstilstand in november vorig jaar werden 23 Thai vrijgelaten.

Volgens het Israëlische leger zijn twee Thaise staatsburgers in Gaza in gevangenschap omgekomen.