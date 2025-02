Start Dam tot Damloop vervroegd na overbelasting hulpdiensten

AMSTERDAM (ANP) - Organisator Le Champion heeft de starttijden van de Dam tot Damloop dit jaar vervroegd. Bij de hardloopwedstrijd over 10 Engelse mijl (16,1 kilometer) moesten ambulances vanwege de warme weersomstandigheden vijftig keer uitrukken om onwel geworden deelnemers af te voeren naar het ziekenhuis. Door de drukte bij de hulpdiensten konden 4500 atleten in de middag niet meer van start gaan.

De eerste start voor de vrouwenwedstrijd is met een uur vervroegd naar 9.19 uur. De wedstrijdlopers bij de mannen beginnen zes minuten later. Ook worden de startvakken in de ochtend vergroot. Daardoor kunnen er meer deelnemers 's ochtends van start gaan en zal, zo hoopt de organisatie, de druk op de medische instanties in de middag bij mogelijk warm weer afnemen.

De organisatie benadrukt in een persbericht dat veiligheid en welzijn van de deelnemers voorop staan en dat deze wijziging bijdraagt aan een nog betere ervaring voor iedereen. De Dam tot Damloop, tussen Amsterdam en Zaandam, is dit jaar op zondag 21 september. Er nemen bijna 50.000 hardlopers deel.