Musk haalt uit naar 'ondankbare' Trump

WASHINGTON (ANP) - Techmiljardair Elon Musk heeft op X uitgehaald naar de Amerikaanse president Donald Trump. "Zonder mij zou Trump de verkiezingen hebben verloren", schreef Musk nadat Trump had gezegd erg teleurgesteld in hem te zijn. "Wat een ondankbaarheid", vervolgde Musk.

Musk gold als vertrouweling van Trump, maar ergert zich publiekelijk aan een geplande "megawet" met forse lastenverlichtingen. Volgens de miljardair wordt het werk van zijn bezuinigingsteam DOGE ondermijnd door het voorstel, dat hij een "gedrocht" heeft genoemd.

De president probeert de wet door het Congres te loodsen en uitte donderdag voor de camera kritiek op Musk. Hij zei dat de miljardair alles wist over het voorstel en zich pas uitsprak toen voor hem gunstige maatregelen werden geschrapt.

Musk deelde dat beeldfragement op X en verweet de president onwaarheden te verspreiden. "Deze wet is mij niet één keer getoond en werd midden in de nacht zo snel doorgedrukt dat bijna niemand in het Congres hem zelfs maar kon lezen."