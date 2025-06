Trump: Rusland en Oekraïne net vechtende kinderen

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft de strijdende partijen in Oekraïne vergeleken met twee kinderen die vechten in een park. "Je probeert ze uit elkaar te trekken. Dat willen ze dan niet. Soms kan je ze beter nog even laten doorvechten voordat je ingrijpt", zei de president tijdens een bezoek van de Duitse bondskanselier Friedrich Merz aan het Witte Huis.

Trump zei dat hij die beeldspraak ook heeft gedeeld met de Russische president Poetin, die hij deze week telefonisch sprak. Hij zei dat er "enorme haat" is tussen de strijdende partijen en dat hij graag vrede wil, maar dat er nog wel gevochten zal worden. De president voorspelde dat uiteindelijk een oplossing zal worden gevonden. "En als het toch niet lukt of als ik zie dat iemand te ver gaat, als Rusland te ver gaat, dan zal je verbaasd zijn hoe hard..", zei hij zonder de zin af te maken.