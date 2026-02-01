Musk meldt maatregelen tegen Starlink-gebruik door Rusland

WASHINGTON (ANP) - SpaceX heeft ingrepen gedaan om misbruik van Starlink-systemen voor satellietinternet door Rusland te voorkomen. Dat meldt topman Elon Musk op X. "Het lijkt erop dat de stappen die we hebben genomen om het ongeoorloofde gebruik van Starlink door Rusland te stoppen, hebben gewerkt. Laat het ons weten als er meer gedaan moet worden."

Musk trad in het korte bericht niet in detail over de maatregelen. Die volgen op berichten dat Russische drones worden uitgerust met Starlink. Dat zou de onbemande toestellen een groter bereik geven. Nieuwssite Kyiv Independent schreef afgelopen week dat het ministerie van Defensie van Oekraïne samenwerkte met ruimtevaartbedrijf SpaceX om daar iets aan te doen. De Oekraïense krijgsmacht gebruikt Starlink zelf voor onder meer communicatie aan het front.

Ook vanuit andere Europese landen is druk uitgeoefend. De Poolse minister van Buitenlandse Zaken Radosław Sikorski maande Musk op X om in te grijpen. "Geld verdienen aan oorlogsmisdaden kan je imago schaden."