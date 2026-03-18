Waar de pompprijzen oplopen door spanningen in het Midden-Oosten, schuift autorijdend Nederland massaal achter de laptop. Ineens is de elektrische tweedehandsauto hot. Op Viabovag.nl wordt sinds 1 maart 30 procent vaker gezocht naar volledig elektrische occasions, terwijl de interesse in benzineauto’s met 12 procent daalde. Ook op Gaspedaal.nl schiet de aandacht voor stekkerauto’s omhoog: 28,5 procent meer kliks op volledig elektrische advertenties, terwijl benzine en diesel terrein verliezen.

Achter die cijfers gaat een vertrouwd reflex schuil: als tanken pijn doet, wordt stroom opeens aantrekkelijk. Zoekopdrachten worden bovendien 60 procent vaker opgeslagen wanneer het om elektrische auto ’s gaat, en de zogeheten koopintentie – een proefrit aanvragen of een afspraak maken – ligt 29 procent hoger dan vóór de recente prijsstijging aan de pomp. De Nederlander is dus niet alleen aan het rondneuzen, maar voorzichtig plannen aan het maken.

Toch is het nog te vroeg om van een e chte verkoopgolf te spreken. Een auto koop je niet zoals een impulsaankoop in de supermarkt. Tussen klikken en kentekenoverdracht zitten bezichtiging, proefrit, financiering en levertijd. Bij Autoscout24, eigenaar van Gaspedaal, is de opleving in verkopen nog niet zichtbaar, al verwacht het platform dat de hogere interesse in maart wél zal doorsijpelen in de cijfers.[ autoscout24

Opvallend is dat de omslag komt op een moment dat elektrische occasions juist snel in prijs dalen. In 2025 ging de gemiddelde prijs van een tweedehands EV in Nederland omlaag naar circa 34.600 euro, bijna 9 procent minder dan een jaar eerder en ruim een kwart onder het prijsniveau van 2022. Tegelijk bleef de gemiddelde occasionprijs rond de 24.000 euro schommelen, blijkt uit analyses van Autoscout24. Dat betekent dat de kloof tussen benzine en elektrisch kleiner wordt, terwijl het aanbod van ex-leaseauto’s blijft groeien.

Die ex-leasewagens zijn cruciaal. Twee derde van de nieuwe elektrische auto’s wordt eerst als leaseauto ingezet. Na vier à vijf jaar moeten ze doorstromen naar de particuliere markt. Brancheorganisaties waarschuwden de afgelopen jaren juist dat veel elektrische leaseauto’s naar het buitenland verdwijnen, omdat de binnenlandse vraag te zwak is. De huidige klikexplosie is in dat licht een opluchting voor de sector – mits de interesse ook echt in transacties wordt omgezet.

De vraag is dus niet langer óf de Nederlander een elektrische auto overweegt, maar wanneer hij durft te tekenen. Blijven brandstofprijzen hoog en blijven subsidies voor elektrische occasions overeind, dan kan deze korte opleving zomaar het kantelpunt worden waarop de EV eindelijk doorbreekt op de tweedehandsmarkt. Zo niet, dan blijft de elektrische occasion vooral een auto waar we naar kijken – niet eentje waarin we daadwerkelijk wegrijden.