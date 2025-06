Musk staat open voor afkoelingsperiode in vete met Trump

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - Elon Musk zou openstaan voor een afkoelingsperiode in de vete met de Amerikaanse president Donald Trump. De meningsverschillen tussen de twee ontaardden donderdag in een publieke ruzie.

Miljardair Bill Ackman, een bondgenoot van zowel Trump als Musk, postte op X dat ze "vrede moeten sluiten ten behoeve van ons geweldige land", waarop Musk antwoordde: "Je hebt geen ongelijk."

Eerder had Musk opgeroepen tot Trumps afzetting. Ook suggereerde hij dat Trump de openbaarmaking van dossiers over de in ongenade gevallen New Yorkse financier Jeffrey Epstein tegenhield vanwege zijn eigen aanwezigheid in die dossiers.

Trump stelde op zijn beurt voor om de overheidscontracten van de miljardair te beëindigen, na de herhaalde aansporingen van Musk aan de Republikeinen om tegen de belastingwetgeving van Trump te stemmen, omdat die het tekort zou vergroten.