Treinstaking: NS ziet rust op de stations

UTRECHT (ANP) - Op de treinstations is het vrijdagochtend kort na 06.00 uur nog rustig. Dat komt deels door het vroege tijdstip, maar ook doordat reizigers hebben meegekregen dat de treinen van NS deze dag niet rijden, zegt een woordvoerder van NS die op Utrecht Centraal staat. "Het is hier vrijwel leeg."

De enige treinen die wel rijden, zijn die tussen Schiphol en Amsterdam Centraal en internationale treinen.

Vanaf 04.00 tot zaterdag 04.00 staken de NS-medewerkers van regio Midden. Omdat de regio rond Utrecht een spil in het spoornet is, heeft dat gevolgen voor treinverkeer in het hele land. Er rijdt geen vervangend vervoer.

Inzet van de staking is een nieuwe looneis van de FNV. De vakbond wil 4 procent plus 120 euro voor NS-medewerkers op 1 maart 2025 en 1 maart 2026. NS wil niet verder gaan dan 2,55 procent. In 2022 kregen NS-medewerkers er nog ruim 9 procent bij en in de vorige cao, die 1 maart afliep, kwamen de bonden en NS tot een loonsverhoging van gemiddeld 6,6 procent.