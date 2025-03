Musk: Starship in 2026 naar Mars, bemande vlucht mogelijk in 2029

HAWTHORNE (ANP) - SpaceX-baas Elon Musk schrijft op X dat zijn Starship-raket eind volgend jaar naar Mars zal vliegen. Als de landing dan goed gaat, zou een eerste bemande vlucht kunnen plaatsvinden in 2029. "Hoewel 2031 waarschijnlijker is", erkent Musk.

Musk heeft het al jaren over het koloniseren van Mars. De Starship, de grootste raket ter wereld, speelt daarin een sleutelrol. Het systeem is zo ontworpen dat de raket heen- en terugvluchten naar de planeet moet kunnen verzorgen.

Volgens Musk moet bij de vlucht in 2026 de Optimus aan boord zijn. Dat is een zogeheten humanoïde robot, in de vorm van een mens, die werkt met kunstmatige intelligentie.