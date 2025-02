Musk wil afzetting rechters die hem tegenwerken

Techmiljardair Elon Musk roept het Huis van Afgevaardigden op rechters uit hun functie te zetten die zijn bezuinigingsoperatie binnen de overheid dwarsbomen. "Er moet onmiddellijk een golf van gerechtelijke afzettingen komen, niet slechts één", zei Musk op berichtendienst X.

Musk geldt als belangrijk adviseur van president Donald Trump en stuurt DOGE aan. Die taskforce moet de overheid afslanken en dat leidt tot juridische conflicten. Rechter Paul Engelmayer oordeelde afgelopen weekend dat DOGE-personeel informatie moet vernietigen die was verzameld op het ministerie van Financiën.

Niet alleen Musk stoort zich aan de rechtbanken. Vicepresident J.D. Vance schreef onlangs op X dat rechters geen controle hebben over de "legitieme bevoegdheden" van de uitvoerende macht. Trump heeft zich ook beklaagd over "zeer politieke rechters", al zei hij deze week wel dat hij zich aan uitspraken zou houden. "We willen de corruptie uitroeien. En het is moeilijk te geloven dat een rechter zou zeggen dat we dat niet mogen doen", zei Trump. "Dus misschien moeten we eens goed naar die rechters kijken."