Olie- en gasconcern Chevron wil duizenden banen schrappen

HOUSTON (ANP/BLOOMBERG) - Het Amerikaanse olie- en gasconcern Chevron is van plan zijn wereldwijde personeelsbestand volgend jaar met 15 tot 20 procent in te krimpen. Op basis van de meest recente personeelsgegevens komt dat neer op maximaal 9000 banen. Met die reorganisatie wil Chevron de kosten terugdringen.

Zo wil het concern tegen 2026 structureel 2 tot 3 miljard dollar besparen. "Chevron neemt maatregelen om onze organisatiestructuur te vereenvoudigen, sneller en effectiever te werken, en het bedrijf te positioneren voor een sterkere concurrentiepositie op de lange termijn", stelt vicevoorzitter Mark Nelson in een verklaring.

Chevron had eind 2023 wereldwijd 46.500 mensen in dienst, waaronder in Rotterdam. Nelson vult aan dat Chevron werknemers zal ondersteunen bij hun overgang. "Maar verantwoordelijk leiderschap vereist dat we deze stappen nemen om de concurrentiekracht van ons bedrijf op lange termijn te verbeteren voor onze mensen, onze aandeelhouders en onze gemeenschappen."