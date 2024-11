Na moment van twijfel echt akkoord over wankelend kabinet-Schoof

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet scheerde langs de rand van de afgrond, maar het is toch tot een akkoord gekomen en kan door. Dat is de uitkomst na een uiterst spannende middag en avond waarin het kabinet op vallen leek te staan. Zelfs nadat ingewijden hadden gemeld dat de val was afgewend, leek de toekomst van het kabinet-Schoof toch weer even onzeker. Na 22.30 uur kwam er alsnog een akkoord, melden bronnen.

De kabinetscrisis volgde op de aankondiging van staatssecretaris Nora Achahbar (NSC) dat zij wilde opstappen. Reden daartoe waren de uitlatingen van bewindspersonen in de ministerraad van afgelopen maandag. Volgens bronnen hebben ministers zich discriminerend en zelfs racistisch uitgelaten naar aanleiding van het geweld tegen Israëliërs in Amsterdam. Andere bronnen zeggen dat dit gebaseerd zou zijn op een misverstand.

De partijleiders moesten naar het Catshuis komen voor crisisoverleg. Even leek het erop dat alle NSC-bewindspersonen uit het kabinet wilden stappen. Vooral minister Judith Uitermark (Binnenlandse Zaken) twijfelde over de toekomst van het kabinet. De uitkomst is dat alleen Achahbar vertrekt. Of zij de pers nog te woord zal staan, is onduidelijk.