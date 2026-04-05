ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Na verkenning gaat Aboutaleb ook formatie in Den Haag leiden

door anp
zondag, 05 april 2026 om 11:44
anp050426070 1
DEN HAAG (ANP) - Na zijn taak als verkenner gaat Ahmed Aboutaleb ook de formatie leiden in Den Haag. Dat verzoek is aan de oud-burgemeester van Rotterdam gedaan en na er een nachtje over geslapen te hebben, neemt hij die opdracht aan, zei Aboutaleb zondag bij het programma WNL Op Zondag.
Vrijdag adviseerde Aboutaleb (PvdA) de grootste partijen Hart voor Den Haag en D66 om samen te werken. Bij WNL erkent hij dat de combinatie van de rechtse partij met D66 geen gebruikelijke is, maar na het aanhoren van de partijen in de Haagse gemeenteraad "is dit voor mij de enige logische conclusie". Hart voor Den Haag ziet de samenwerking wel zitten, D66 vooralsnog niet.
De partij van Richard de Mos heeft met zestien zetels op rechts "bijna alles leeggegeten". Het zou volgens Aboutaleb dan ook geen recht doen aan de democratie als de partij niet in het hart van het college terechtkomt. Hij verwacht dat D66 het advies "vandaag of morgen ook zal omarmen". Daarna kunnen de coalitieonderhandelingen van start.
loading

87235519 l normal none

rhs image

181451509_m

102851908 m

113759125

Scherm­afbeelding 2026-04-04 om 09.43.04

Loading