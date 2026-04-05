Bloomberg: landen OPEC+ gaan olieproductie verder verhogen

WENEN (ANP/BLOOMBERG) - Landen van oliekartel OPEC+, geleid door Saudi-Arabië en Rusland, gaan hun productie verder verhogen te midden van de oorlog in het Midden-Oosten en de sterk gestegen olieprijzen. Volgens afgevaardigden van de OPEC+ tegen persbureau Bloomberg gaat het productievolume in mei met 206.000 vaten per dag omhoog. Zondagmiddag is er overleg van de OPEC+.

De productieverhoging wordt vooral als een symbolische stap gezien, omdat olieleveringen uit de Golfregio ernstig worden gehinderd door de vrijwel volledige blokkade van de Straat van Hormuz door Iran. Ook hebben Koeweit, Saudi-Arabië, Irak en de Verenigde Arabische Emiraten te maken met Iraanse aanvallen op oliefaciliteiten, waardoor de productie wordt geraakt. Het is daardoor de vraag in hoeverre die extra vaten olie snel op de markt kunnen komen.

De vorige productievergadering van de OPEC+ was op 1 maart, een dag na het begin van de oorlog. Toen werd besloten de productie in april met eveneens 206.000 vaten per dag te verhogen. In de eerste drie maanden van dit jaar hield de OPEC+ de productie nog onveranderd.