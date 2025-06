Naast 10 doden nog 12 gewonden in Graz, sommigen kritiek

GRAZ (ANP) - Door de schietpartij op een middelbare school in de Oostenrijkse stad Graz zijn naast de tien doden ook twaalf mensen gewond geraakt, van wie sommigen ernstig. Dat heeft de Oostenrijkse minister van Binnenlandse Zaken Gerhard Karner bekendgemaakt op een persconferentie. Van de dodelijke slachtoffers zijn zes vrouwelijk en drie mannelijk. De schutter, een man van 21, heeft vermoedelijk zelfmoord gepleegd in de wc, meldde de politie.

Volgens minister Karner kwam de eerste melding van de schietpartij rond 10.00 uur binnen bij de autoriteiten. Over de telefoon waren volgens hem schoten en geschreeuw te horen. Hij prees de politie, die binnen enkele minuten aanwezig was, inclusief de eerste speciale eenheden en een ambulance. Binnen zeventien minuten was de aanval beëindigd.

Politiechef Gerald Ortner meldde dat er twee wapens zijn aangetroffen. Het ging om een handvuurwapen en een lang wapen waar de schutter een vergunning voor had. Over hem is weinig bekendgemaakt, behalve dat hij een oud-leerling was maar nooit een diploma had behaald. Hij woonde niet ver van de school en was niet bekend bij de politie.

De politie heeft een onderzoek ingesteld. Mensen wordt gevraagd om geen beelden op sociale media te delen, maar aan de politie te sturen.