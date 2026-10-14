Nabestaanden model Ivana Smit verliezen schadevergoedingszaak

KUALA LUMPUR (ANP) - Nabestaanden van het Nederlandse model Ivana Smit hebben in Maleisië een beroepsprocedure verloren over de toekenning van schadevergoeding. In juli vorig jaar had een Maleisische rechter nog schadevergoeding toegekend en geoordeeld dat het onderzoek naar Ivana's dood ernstig tekortschoot en onzorgvuldig is uitgevoerd. De autoriteiten in Maleisië gingen daartegen in hoger beroep en zijn woensdag in het gelijk gesteld.

Smit (18) kwam in 2017 om het leven. Ze viel uit een flatgebouw in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur na een avond in gezelschap van een Amerikaans echtpaar.

De familie kan nog tegen de uitspraak in beroep. "Die mogelijkheid bespreken we momenteel met de familie en de betrokken advocaten in Maleisië", laat slachtofferadvocaat Sébas Diekstra weten. Voor een beroep is eerst toestemming nodig van de hoogste rechter in het land, aldus Diekstra. "We zullen de uitspraak en de juridische mogelijkheden zorgvuldig beoordelen voordat we een beslissing nemen over het vervolg."

De advocaat noemt het "onvoorstelbaar" dat de nabestaanden nog altijd moeten procederen op deze manier. "Het is ronduit schrijnend dat een familie niet alleen moet vechten om duidelijkheid te krijgen over de dood van hun dochter, maar vervolgens ook jarenlang moet procederen om de autoriteiten ter verantwoording te roepen voor hun eigen tekortkomingen. En zelfs wanneer die tekortkomingen worden vastgesteld, blijkt daadwerkelijke aansprakelijkheid nog altijd buiten bereik."