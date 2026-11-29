Wie een nieuwe auto koopt, kijkt vooral naar de prijs op het raam. Toch is dat bedrag maar een deel van het verhaal. Over vijf jaar gerekend gaat er vaak meer geld op aan waardeverlies, wegenbelasting en brandstof dan je bij de aankoop denkt. Wie die posten vooraf naast elkaar legt, kiest anders.

Waardeverlies: de grootste kostenpost die je niet ziet

Een nieuwe auto verliest in de eerste jaren het hardst aan waarde. Je merkt het pas bij het inruilen, maar het is voor de meeste kopers de grootste kostenpost van allemaal.

Bij nieuwe merken is die post extra onzeker. Er is nog geen tweedehandsmarkt waaruit blijkt wat een auto na vijf jaar opbrengt. In Duitsland zakten de geschatte restwaarden van Chinese hybrides en plug-in hybrides van 61 procent van de nieuwprijs begin 2024 naar 47 procent in april 2026. Reken daarom niet te optimistisch. Ga voor vijf jaar uit van ongeveer de helft van de aankoopprijs.

Belangrijk om te zien: waardeverlies schaalt mee met de aankoopprijs. Een auto die 6.500 euro duurder is, verliest in vijf jaar bij dezelfde restwaarde ruim 3.000 euro meer.

Wegenbelasting: je betaalt per kilo

Sinds 1 januari 2026 krijgen plug-in hybrides geen korting meer op de motorrijtuigenbelasting. Ze betalen hetzelfde tarief als een benzineauto, maar zijn door de accu wel zwaarder. En gewicht is precies waar de wegenbelasting op is gebaseerd. Sinds 1 juli 2026 rekent de Belastingdienst bovendien met de massa rijklaar. Dat getal ligt 100 kilo hoger dan het oude leeggewicht, maar het bedrag blijft gelijk: je kiest alleen een andere gewichtsklasse.

Daarnaast telt je provincie mee. Zuid-Holland heft in 2027 106,3 opcenten, Noord-Holland 82,1. Voor exact dezelfde auto scheelt dat al snel 80 euro per jaar.

Ter illustratie, in Noord-Brabant in 2026: een benzineauto of plug-in hybride van 1.900 kilo rijklaar kost 340 euro per kwartaal, bij 2.000 kilo is dat 368 euro. Honderd kilo extra kost daar dus ongeveer 110 euro per jaar, elk jaar opnieuw.

Brandstof en stroom: hoe vaak laad je echt?

Bij een plug-in hybride hangt het verbruik vooral af van jezelf. Laad je thuis en rijd je vooral korte ritten, dan gaat een groot deel van je kilometers op stroom. Laad je nooit, dan rijd je een zware benzineauto.

De brandstofprijs maakt het verschil groot. De landelijke adviesprijs voor Euro95 lag op 13 november 2026 op 2,415 euro, na een record van 2,732 euro in oktober.

Een realistisch rekenvoorbeeld: 15.000 kilometer per jaar, waarvan de helft elektrisch. Met zo'n 18 kWh per 100 kilometer en een stroomprijs van ongeveer 30 cent kost het elektrische deel rond de 400 euro per jaar. Het benzinedeel, met een lege accu rond de 6 liter per 100 kilometer en 2,20 euro per liter, komt op ongeveer 1.000 euro. Samen dus zo'n 1.400 euro per jaar.

Garantie: reken met jaren én kilometers

Een lange fabrieksgarantie klinkt als een detail, maar heeft directe invloed op je kosten. Een grote reparatie in jaar vier of vijf kan een totaalberekening flink onderuit halen. En bij verkoop is resterende garantie een argument voor de koper.

Chery geeft in Nederland 7 jaar of 150.000 kilometer fabrieksgarantie, en 8 jaar of 160.000 kilometer op de accu. Rijd je 15.000 kilometer per jaar, dan verkoop je na vijf jaar een auto met nog twee jaar garantie. Rijd je 30.000 kilometer per jaar, dan zit je na vijf jaar al aan de kilometergrens. Lees daarom altijd beide getallen, niet alleen het aantal jaren.

Rekenvoorbeeld: Tiggo 7 tegenover Tiggo 8

Hoe die posten samen uitpakken, zie je goed bij twee SUV's van hetzelfde merk met dezelfde aandrijving, maar in een andere gewichts- en formaatklasse.

De Chery Tiggo 7 is een plug-in hybride van 4,55 meter met vijf zitplaatsen en een bagageruimte van 484 liter. Hij kost vanaf 34.490 euro en valt rijklaar rond de 1.900 kilo. De Chery Tiggo 8 gebruikt dezelfde aandrijflijn met een accu van 18,4 kWh, maar is 4,73 meter lang, heeft standaard zeven zitplaatsen en is er alleen in de topuitvoering, voor 40.990 euro. Rijklaar weegt hij rond de 2.000 kilo, en dat merk je ook een beetje aan het verbruik.

Over vijf jaar en 75.000 kilometer, met de aannames hierboven, ziet dat er zo uit:

Tiggo 7 Tiggo 8 Waardeverlies (50%) € 17.245 € 20.495 Wegenbelasting (Noord-Brabant) € 6.800 € 7.360 Brandstof en stroom € 7.000 € 7.700 Totaal € 31.045 € 35.555 Per maand ca. € 517 ca. € 593

Verzekering en onderhoud zitten hier niet in. Vraag vooral voor een nieuw merk vooraf een premie op, want die kan per verzekeraar flink verschillen.

Het verschil komt neer op ongeveer 75 euro per maand. Daar krijg je wel iets voor terug. De Tiggo 8 heeft twee extra zitplaatsen en met de derde zitrij plat een veel grotere laadruimte. Voor een gezin met drie kinderen, of ouders die regelmatig vriendjes van de sportclub ophalen, kan een zevenzitter een tweede auto overbodig maken.

Heb je die extra plek niet echt nodig, dan is de Tiggo 7 de verstandigere keuze. Je betaalt minder bij de aankoop, verliest minder aan waarde en betaalt elk kwartaal minder wegenbelasting.

Zo maak je je eigen sommetje

Pak de aankoopprijs en reken met de helft als waardeverlies over vijf jaar. Zoek de massa rijklaar op en bereken de wegenbelasting voor jouw provincie. Schat eerlijk in hoeveel van je kilometers je elektrisch rijdt. En leg de garantievoorwaarden naast je verwachte kilometerstand.

Wie die vier posten invult, ziet snel dat de goedkoopste auto in de showroom niet altijd de goedkoopste auto over vijf jaar is.