Heb je al langer een variabel contract bij Essent? Dan ga je er op 1 januari juist méér op achteruit dan wie pas sinds kort klant is. Klanten die vóór 1 september 2026 al variabel hadden, betalen dan voor gas geen €1,50 meer maar €1,88 per kuub. Stroom gaat van €0,31 naar €0,38 per kWh. Bij gemiddeld verbruik kost dat volgens vergelijker Keuze.nl €565 per jaar extra.

Werd je na 1 september klant, dan betaal je nu al het hogere tarief. Voor jou komt er volgens Energievergelijk.nl ongeveer €20 per jaar bij.

Twee variabele tarieven, één inhaalslag

Essent werkt met twee variabele tarieven, schrijft Energievergelijk.nl. In september verhoogde de leverancier alleen de prijs voor nieuwe klanten. Bestaande klanten bleven op het oude, lagere tarief zitten. Ook in april ging het zo: de verhoging gold toen volgens Keuze.nl alleen voor wie een nieuw variabel contract afsloot.

Op 1 januari trekt Essent de twee tarieven gelijk, zodat nieuwe en bestaande klanten bijna hetzelfde betalen. Voor de klant met het oude tarief komt er in één keer 7,2 cent per kWh en 37,6 cent per kuub bij. De vaste leveringskosten stijgen samen met €1,50 per maand: €0,50 voor stroom en €1 voor gas.

Ter vergelijking: op 1 januari 2026 kostte variabel bij Essent nog €0,281 per kWh en €1,295 per kuub.

€565, ruim €500 of ruim €580?

De rekenaars komen op iets verschillende bedragen, omdat ze met ander verbruik en andere kosten rekenen. Keuze.nl komt op €565 per jaar, ongeveer €47 per maand. Energievergelijk.nl houdt het op ruim €500.

Dagelijkse Standaard rekende met 2.500 kWh en 1.000 kuub en kwam inclusief de hogere vaste kosten op ruim €580. Zonder die vaste kosten blijft daar ook €565 over. Verbruik je 2.300 kWh en 900 kuub, dan is het volgens dezelfde som €529,78.

Waarom zie je zowel €1,88 als €1,89?

In het persbericht noemt Essent €0,3788 per kWh en €1,8948 per kuub. Op de klantenservicepagina staan €0,38321 en €1,87588. Volgens Dagelijkse Standaard gaat het om hetzelfde tarief. Het lagere bedrag is alleen nog berekend met de energiebelasting van 2026.

Komt het door de energiebelasting? Nauwelijks

Essent noemt de hogere energiebelasting en overheidsmaatregelen als belangrijkste oorzaak. Daarnaast wijst het op hogere netbeheerkosten, het einde van de salderingsregeling en de btw die over de belastingen wordt geheven.

Keuze.nl vindt dat een zwakke verklaring, want de belasting op gas stijgt met nog geen 2 cent per kuub. Volgens het ministerie van Financiën gaat die van 60,066 naar 61,63 cent zonder btw. Op stroom daalt de belasting zelfs, van 9,161 naar 8,80 cent per kWh. In de som van Dagelijkse Standaard komt per saldo maar €8 van de stijging door de energiebelasting. De rest is de hogere prijs van Essent zelf.

Essent koopt energie gespreid in om schommelingen op de markt op te vangen. Volgens Keuze.nl zegt de leverancier zelf dat die gespreide inkoop de pieken op de beurs steeds minder opvangt.

Eén jaar vast is nu goedkoper dan variabel

Bij Essent betaal je met een contract van één jaar vast €1,82 per kuub gas en €0,33 per kWh, meldt Keuze.nl. Variabel wordt in januari €1,89. Bovendien krijg je bij één jaar vast nog €410 welkomstkorting. Essent zelf noemt de vaste tarieven op dit moment "relatief scherp".

Overstappen kost je niets extra: een variabel contract heeft geen einddatum en geen opzegvergoeding.

Bij Eneco is variabel nog duurder. Nieuwe klanten betalen daar sinds 18 november €2,003 per kuub gas, tegen €1,843 bij één jaar vast. Wie al variabel bij Eneco zit, krijgt volgens Energievergelijk.nl waarschijnlijk pas rond de jaarwisseling nieuwe tarieven.

Wat de bedragen niet zeggen

De bedragen gelden bij gemiddeld verbruik. Stook je meer, dan wordt het verschil groter. Ook de netbeheerkosten veranderen op 1 januari, en die stijging komt er voor iedereen bovenop, met welk contract dan ook.

Heb je zonnepanelen, dan verandert er meer, want de salderingsregeling stopt. Essent betaalt vanaf januari €0,11330 per teruggeleverde kWh en rekent €0,03117 per kWh terugleverkosten.

In ons stuk 'De cv lager en een elektrisch kacheltje aan: wanneer is dat goedkoper?' rekenden we nog met €1,50 per kuub. Voor Essent-klanten met het oude variabele tarief geldt die prijs vanaf januari niet meer.

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