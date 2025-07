Nabestaanden model Ivana Smit winnen zaak tegen Maleisië

KUALA LUMPUR (ANP) - Nabestaanden van het Nederlandse model Ivana Smit hebben de civiele rechtszaak tegen de Maleisische overheid gewonnen. De rechtbank oordeelt dat het onderzoek naar haar dood door de Maleisische politie ernstig tekortschoot en onzorgvuldig is uitgevoerd. Slachtofferadvocaat Sébas Diekstra spreekt van "een historische en moedige uitspraak".

"Politie en overheid zijn aansprakelijk gesteld voor grove nalatigheid, plichtsverzuim en het negeren van basale opsporingsnormen", reageert Diekstra op het vonnis waarin de rechter heeft bepaald dat de Maleisische overheid een schadevergoeding van omgerekend ruim 224.000 euro aan de nabestaanden moet betalen. Volgens de rechter heeft de onderzoeksleider van de politie "de dood van Smit willekeurig als zelfmoord geclassificeerd", ondanks mogelijke aanwijzingen voor moord, schrijven Maleisische media.

De 18-jarige Smit kwam in 2017 om het leven. Ze viel uit een flatgebouw in Kuala Lumpur na een avond in gezelschap van een Amerikaans echtpaar. In 2020 spanden haar nabestaanden de rechtszaak aan.