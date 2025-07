CBS: verschil tussen geboortes en sterfgevallen neemt verder toe

DEN HAAG (ANP) - Het verschil tussen het aantal geboortes en sterfgevallen is in de eerste helft van 2025 verder toegenomen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Van januari tot en met juni werden bijna 81.000 kinderen geboren en overleden er meer dan 89.500 mensen. Er waren dus bijna 9000 meer sterfgevallen dan geboortes. Vorig jaar was dat verschil in dezelfde periode nog bijna 7000.

Door vergrijzing neemt de Nederlandse bevolking sinds een paar jaar alleen nog maar toe door migratie. In de eerste zes maanden van dit jaar groeide het aantal inwoners met bijna 37.000 mensen, iets minder dan in dezelfde periode vorig jaar.

Volgens het CBS kwamen er in de eerste helft van dit jaar opnieuw minder migranten uit andere EU-landen naar Nederland. Vooral uit Polen en Bulgarije nam het aantal migranten af. In twee jaar tijd daalde het migratiesaldo van Polen van 4000 naar 0, aldus het statistiekbureau. Om dat migratiesaldo te berekenen, wordt het aantal emigranten afgetrokken van het aantal immigranten. Ook daalde het aantal vluchtelingen uit Oekraïne.

Het aantal migranten van buiten Europa, vooral uit Azië, nam in de eerste zes maanden van dit jaar juist toe ten opzichte van een jaar geleden. De meesten kwamen uit Syrië, het ging in het eerste halfjaar om ongeveer 15.500 mensen.