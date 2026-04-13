Nabestaanden vragen hoogst mogelijke straf voor moedermoord

AMSTERDAM (ANP) - Nabestaanden vragen de rechtbank in Amsterdam de hoogst mogelijke straf op te leggen aan de 33-jarige Timothy B. voor de moord op zijn 52-jarige moeder in zijn woning in Landsmeer en het wegmaken van haar onderbenen. De afgezaagde lichaamsdelen zijn nog niet teruggevonden, bleek maandag tijdens de strafzaak.

B. zou in de avond van 8 januari vorig jaar in zijn eigen keuken zijn moeder een kogel in het hoofd hebben geschoten. Ook had ze vier steekwonden in haar hals, wang, nek en borst.

De zus van B. meldde haar broer in de rechtbank in verwachting te zijn. Ze vertelde hem dat hun vermoorde moeder de rol van oma niet meer kan vervullen. "Dit wordt ons ontnomen door jouw daad. Mijn moeder was de meest fantastische oma, dat weet jij ook."

Ze vertelde niet alleen haar moeder te zijn kwijtgeraakt, maar ook haar broer. "Je was mijn broer en nu ben je een vreemde", zei ze. "Ik hoop dat er gerechtigheid komt voor mijn moeder en dat jij de hoogst mogelijke straf krijgt."