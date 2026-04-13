ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nabestaanden vragen hoogst mogelijke straf voor moedermoord

Samenleving
door anp
maandag, 13 april 2026 om 14:29
anp130426116 1
AMSTERDAM (ANP) - Nabestaanden vragen de rechtbank in Amsterdam de hoogst mogelijke straf op te leggen aan de 33-jarige Timothy B. voor de moord op zijn 52-jarige moeder in zijn woning in Landsmeer en het wegmaken van haar onderbenen. De afgezaagde lichaamsdelen zijn nog niet teruggevonden, bleek maandag tijdens de strafzaak.
B. zou in de avond van 8 januari vorig jaar in zijn eigen keuken zijn moeder een kogel in het hoofd hebben geschoten. Ook had ze vier steekwonden in haar hals, wang, nek en borst.
De zus van B. meldde haar broer in de rechtbank in verwachting te zijn. Ze vertelde hem dat hun vermoorde moeder de rol van oma niet meer kan vervullen. "Dit wordt ons ontnomen door jouw daad. Mijn moeder was de meest fantastische oma, dat weet jij ook."
Ze vertelde niet alleen haar moeder te zijn kwijtgeraakt, maar ook haar broer. "Je was mijn broer en nu ben je een vreemde", zei ze. "Ik hoop dat er gerechtigheid komt voor mijn moeder en dat jij de hoogst mogelijke straf krijgt."
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2680002943

Dit zijn de duurste landen om te pinnen op vakantie

ANP-527219815

Trump scheldt paus uit en plaatst AI-foto van zichzelf als Jezus: "Nu is het wachten op evangelisten die hem uitroepen als hun paus"

gandr-collage

Trump valt paus Leo ("Paus geworden dankzij mij") aan omdat hij te links is en 'weak on crime'

IMG_3572

Preventief laten trekken van je verstandskiezen verstandig?

generated-image (4)

Fijn verhuizen naar een zonnig land, maar hoe maak je vrienden?

anp120426114 1

Hongaarse oppositieleider Magyar haalt zeer ruime verkiezingsoverwinning

Loading