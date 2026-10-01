ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nachtopvang voor asielzoekers in Ter Apel verhuist naar Beilen

Samenleving
door anp
anp011026118 1
Volg ons op Google Nieuws
BEILEN (ANP) - De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers die in Ter Apel geen slaapplek hebben, verhuist vanaf 12 oktober van Zuidwolde en Warffum naar het evenemententerrein in Beilen. Dat bevestigt het Rode Kruis. De gemeente Midden-Drenthe stelt daar op verzoek van de minister van Asiel en Migratie ruimte beschikbaar.
De locaties in het Drentse Zuidwolde en Warffum gaan dicht. Volgens een woordvoerder van het Rode Kruis betekent de verhuizing voor asielzoekers een kortere reis vanaf Ter Apel. De rit naar Warffum duurt ongeveer een uur.
De capaciteit in Beilen ligt volgens het Rode Kruis rond de tweehonderd personen per nacht, de bezetting wisselt. In de nacht van woensdag op donderdag maakten 148 mensen gebruik van de nachtopvang in Warffum en Zuidwolde.
De nachtopvang moet tot 25 januari beschikbaar zijn. Een structurele oplossing zou volgens het Rode Kruis wenselijker zijn dan het steeds verplaatsen van mensen.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-557548277

Paulien Cornelisse (50) overleden

anp300926143 1

VVD wil proberen kleine spaarder te ontzien bij oplossing box 3

ierland verplicht gezondheidswaarschuwingen op alcoholproducten1684765720

Zelfs matig alcoholgebruik verhoogt kankerrisico

Energie-besparen-101-tips

Ook met een middeninkomen kun je vanaf 4 januari tot €1.800 uit het Noodfonds Energie krijgen: zo reken je uit of jij recht hebt

IMG_4906

Variabel contract bij Greenchoice? Je betaalt vanaf nu ruim €480 per jaar meer voor gas en stroom

311614847_m

Explosieve stijging autisme, maar komt het werkelijk zoveel meer voor?

Loading