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Universitair studenten sluiten zich aan bij Franse protesten

Samenleving
door anp
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PARIJS (ANP) - In Frankrijk hebben studenten zich aangesloten bij de protesten op onderwijsinstellingen. Al dagen wordt in het land door scholieren gedemonstreerd tegen de vermeende gebreken van het Franse onderwijs. Daarbij worden ook geweld en vernieling niet geschuwd.
De afgelopen dagen werden al meer dan duizend mensen gearresteerd, onder wie veel minderjarigen. Dat ging onder meer om vernieling en brandstichting. Ook donderdag is voor de deur van meerdere onderwijsinstellingen brand gesticht. Op sociale media gaat rond dat in Parijs de politie donderdag al geweld heeft gebruikt, meldt Ouest-France.
Nieuw is dat nu ook studenten zich aansluiten bij de oproep tot demonstreren. Op universiteiten in Parijs, Lyon, Poitiers, Straatsburg en Marseille zijn campusgebouwen geblokkeerd. De demonstranten zijn ontevreden over zaken als de klasomvang, gebrekkige gebouwen en volle lesroosters.
In de Franse politiek wordt breed gewezen naar de linkse partij LFI, die de protesten zou aanwakkeren.
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