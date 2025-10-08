NAM schikt met Groningers over vergoeding voor gederfd woongenot

GRONINGEN (ANP) - De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) gaat de immateriële schade en gederfd woongenot door de gaswinning en aardbevingen in Groningen vergoeden voor ruim 5000 Groningers. Daarover hebben de Groningers en de NAM een schikking bereikt. Volgens hun advocaat Pieter Huitema moet de precieze schade nog in kaart worden gebracht, maar kan het schikkingsbedrag oplopen tot meer dan honderd miljoen euro.

Het gaat om compensatie voor bijvoorbeeld angst, stress en psychische klachten door de aardbevingsproblematiek. In 2021 oordeelde de Hoge Raad dat eigenaren of huurders van een woning waaraan fysieke schade als een scheur is vastgesteld, ook recht hebben op vergoeding voor alles wat ze psychisch moesten doorstaan. Volgens Huitema is vervolgens met de NAM onderhandeld over een regeling.

Hoeveel de Groningers krijgen, hangt onder meer af van hoeveel schades aan hun huis zijn vastgesteld. Ook speelt mee waar ze precies wonen. Vergoedingen verschillen per postcodegebied.