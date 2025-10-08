Oud-bondskanselier Angela Merkel onder vuur: ‘schaamteloze geschiedvervalsing’

Polen en de Baltische staten zijn boos op Angela Merkel, omdat de Duitse oud-bondskanselier deze landen deels verantwoordelijk houdt voor de Russische invasie.

Merkel stelt bij het Hongaarse onlinemedium Partizán dat een diplomatieke kans in de zomer van 2021 de inval van Rusland had kunnen voorkomen. Ze voelde destijds ‘dat de Minsk-akkoorden niet meer serieus werden genomen’ door Poetin, zegt ze. Deze akkoorden werden in 2015 gesloten om gevechten in Oost-Oekraïne te stoppen.

De opmerkingen van Merkel vallen niet in goede aarde in Oost-Europa. Ze zou het 'Kremlin-draaiboek' volgen en 'schaamteloze geschiedvervalsing' plegen. De Estse minister van Buitenlandse Zaken, Margus Tsahkna, vindt haar teksten ‘beschamend en onjuist’.

De Letse oud-minister Artis Pabriks schreef op X: "Het probleem is dat ze het draaiboek van het Kremlin volgt om Europeanen uit elkaar te spelen. Ze klinkt als een propagandist voor Rusland." De Letse Europarlementariër Rihards Kols, voegt toe: "Misschien is serieuze zelfreflectie – en niet historisch revisionisme – op zijn plaats. Want Europa betaalt de prijs voor haar waanideeën."