ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Oud-bondskanselier Angela Merkel onder vuur: ‘schaamteloze geschiedvervalsing’

Politiek
door Nina van der Linden
woensdag, 08 oktober 2025 om 9:21
ANP-537832858
Polen en de Baltische staten zijn boos op Angela Merkel, omdat de Duitse oud-bondskanselier deze landen deels verantwoordelijk houdt voor de Russische invasie. 
Merkel stelt bij het Hongaarse onlinemedium Partizán dat een diplomatieke kans in de zomer van 2021 de inval van Rusland had kunnen voorkomen. Ze voelde destijds ‘dat de Minsk-akkoorden niet meer serieus werden genomen’ door Poetin, zegt ze. Deze akkoorden werden in 2015 gesloten om gevechten in Oost-Oekraïne te stoppen.
De opmerkingen van Merkel vallen niet in goede aarde in Oost-Europa. Ze zou het 'Kremlin-draaiboek' volgen en 'schaamteloze geschiedvervalsing' plegen. De Estse minister van Buitenlandse Zaken, Margus Tsahkna, vindt haar teksten ‘beschamend en onjuist’.
De Letse oud-minister Artis Pabriks schreef op X: "Het probleem is dat ze het draaiboek van het Kremlin volgt om Europeanen uit elkaar te spelen. Ze klinkt als een propagandist voor Rusland." De Letse Europarlementariër Rihards Kols, voegt toe: "Misschien is serieuze zelfreflectie – en niet historisch revisionisme – op zijn plaats. Want Europa betaalt de prijs voor haar waanideeën."
Bron: AD.nl

Lees ook

Voor Geert & Dilan: Merkel legt eenvoudig uit hoe beschaving er uit zietVoor Geert & Dilan: Merkel legt eenvoudig uit hoe beschaving er uit ziet
Merkel in pittige memoires: "Ik zag Trump ten onrechte als een normaal mens"Merkel in pittige memoires: "Ik zag Trump ten onrechte als een normaal mens"
Merkel ontkent achterhouden informatie over herkomst coronavirus Merkel ontkent achterhouden informatie over herkomst coronavirus
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-532115128

Het DASH-dieet is een blijvertje. En terecht

anp 202141365

Hoe ben jij na een drankje te veel? Vier dronken types verklaard

119079018_m

Deze dagelijkse gewoonte halveert mogelijk je sterfterisico

ANP-537838472

Frans Timmermans en Wilfred Genee sluiten weddenschap af: “Voor een goede fles wijn”

138044939_m

Wetenschappers ontdekken eindelijk wat er achter de ‘brain fog’ van long covid schuilgaat

ANP-538391007

Prachtige beelden: de droogste woestijn ter wereld staat in bloei

shutterstock_2491039079

Alles wat je denkt te weten over buikspieren is onjuist

Loading