Bij ontruiming pand Radboud Universiteit 23 mensen opgepakt

NIJMEGEN (ANP) - De politie heeft 23 mensen opgepakt bij de ontruiming van een pand van de Radboud Universiteit in de nacht van dinsdag op woensdag. Dat meldt de politie woensdagochtend. Activisten van Nijmegen Student Encampment eisten met de bezetting dat de universiteit aangekondigde nieuwe samenwerking met Israëlische instituten staakt. De 23 zitten nog vast. Een politiewoordvoerster kon niet zeggen of dat alle bezetters waren.

De bezetting begon overdag, toen actievoerders het universiteitsgebouw betrokken. Een deel zat in een laboratorium en dat zorgde voor een gevaarlijke situatie. In dat lab liggen supergeleidende magneten en koelgassen opgeslagen. De mobiele eenheid en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie arriveerden in de loop van de avond. De politie staakte een eerste ontruimingspoging vanwege dat gevaar. Enkele demonstranten vertrokken in de loop van de avond.