ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bij ontruiming pand Radboud Universiteit 23 mensen opgepakt

Samenleving
door anp
woensdag, 08 oktober 2025 om 8:58
anp081025083 1
NIJMEGEN (ANP) - De politie heeft 23 mensen opgepakt bij de ontruiming van een pand van de Radboud Universiteit in de nacht van dinsdag op woensdag. Dat meldt de politie woensdagochtend. Activisten van Nijmegen Student Encampment eisten met de bezetting dat de universiteit aangekondigde nieuwe samenwerking met Israëlische instituten staakt. De 23 zitten nog vast. Een politiewoordvoerster kon niet zeggen of dat alle bezetters waren.
De bezetting begon overdag, toen actievoerders het universiteitsgebouw betrokken. Een deel zat in een laboratorium en dat zorgde voor een gevaarlijke situatie. In dat lab liggen supergeleidende magneten en koelgassen opgeslagen. De mobiele eenheid en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie arriveerden in de loop van de avond. De politie staakte een eerste ontruimingspoging vanwege dat gevaar. Enkele demonstranten vertrokken in de loop van de avond.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-532115128

Het DASH-dieet is een blijvertje. En terecht

anp 202141365

Hoe ben jij na een drankje te veel? Vier dronken types verklaard

119079018_m

Deze dagelijkse gewoonte halveert mogelijk je sterfterisico

ANP-537838472

Frans Timmermans en Wilfred Genee sluiten weddenschap af: “Voor een goede fles wijn”

138044939_m

Wetenschappers ontdekken eindelijk wat er achter de ‘brain fog’ van long covid schuilgaat

ANP-538391007

Prachtige beelden: de droogste woestijn ter wereld staat in bloei

shutterstock_2491039079

Alles wat je denkt te weten over buikspieren is onjuist

Loading