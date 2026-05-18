UTRECHT (ANP) - Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug wordt twee keer zo groot. Minister Jaimi van Essen (Natuur, D66) heeft besloten om na het zuidelijke deel ook het noorden van het gebied de officiële status van Nationaal Park te geven.

"Voor de financiering van projecten op de Utrechtse Heuvelrug maakt het geen verschil", zegt programmamanager Jeroen Heemsbergen van het park. "De status van Nationaal Park moet je zien als een kwaliteitslabel."

De grootste uitbreiding is ten noorden van de A28. Ook de bossen in de gemeenten Amersfoort, Soest, De Bilt en Baarn maken nu deel uit van het Nationaal Park. Dat groeit van 11.324 hectare naar 21.323 hectare.

De Utrechtse Heuvelrug strekt zich uit van de Grebbeberg bij Rhenen tot aan het Gooimeer. Het is een aaneengesloten zandrug die meer dan 150.000 jaar geleden werd gevormd tijdens de ijstijden. Na de Veluwe is de Heuvelrug het grootste bosgebied van Nederland. "Bovendien is het ook cultuurhistorisch van grote waarde, onder meer door de vele landgoederen", zegt Heemsbergen.