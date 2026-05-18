Van Barneveld hangt pijlen aan de wilgen en verhuist naar Engeland: "Lijdensweg die maar niet stopt"

Raymond van Barneveld, de gepijnigde darter met een palmares om de vingers bij af te likken, is er even helemaal klaar mee. De 59-jarige Hagenaar gooit de komende maanden zijn agenda flink om.

Hij heeft besloten meerdere toernooien te laten schieten om zichzelf opnieuw uit te vinden en om zich te richten op zijn verhuizing naar Engeland

Na de Players Championships van maandag en dinsdag in Leicester trekt de vijfvoudig wereldkampioen voorlopig de stekker eruit. “Ik heb nog wat demonstraties staan. Die zal ik gooien, maar verder doe ik tot september een stap terug”, zegt Van Barneveld tegen NU.nl.

Vormcrisis

Dat betekent niet dat fans hem maandenlang helemaal niet zien. “Ik kies er vast nog een paar uit, maar ik ga meerdere toernooien overslaan. Op deze manier doorgaan, heeft geen enkele zin. Ook niet als het me het WK kost.”

Zijn vormcrisis sleept zich al maanden voort. Barney weeklaagt: “De vorm is niet een beetje weg, maar compleet zoek. Het gaat mega-, maar dan ook echt megaslecht.”

Chronisch mentaal geblesseerd

Hij vergelijkt zijn situatie met een profvoetballer in de lappenmand. “Vergelijk me met een voetballer. Die raakt geblesseerd, herstelt, maakt zijn rentree in het tweede en keert langzaam terug in het eerste. Nou, ik ben chronisch geblesseerd, vooral mentaal, en kan niet herstellen. Op dit moment is het vreselijk zwaar voor me.”

Tussen alle sportieve zorgen door lonkt ook een nieuw hoofdstuk in Engeland. Op 26 mei krijgt Van Barneveld de sleutel van zijn woning in Milton Keynes, waar hij gaat wonen met zijn Engelse vriendin Julia.

“Mensen hoeven niet bang te zijn dat ik definitief weg ben. Dat vreesden mijn kinderen ook al. Ik ga om de paar weken pendelen tussen Den Haag en Engeland.”

Phil Taylor

Ook zijn nieuwe management ligt straks om de hoek: Invictus Darts Management. Daar werkt hij samen met Steve Mottershead, oud-manager van Phil Taylor.

Die sprak woorden die bleven hangen: “Steve zei laatst: jouw hoofd hoort op de Mount Rushmore van het darts. Je bent één van de vier gezichten van de sport.”

Stoppen? Nog lang niet, zegt Barney. “Omdat ik niet herinnerd wil worden als de klaagmuur. Ik wil toernooien winnen. Het kan ook zo omdraaien. Al lijkt het alsof tegenstanders altijd hun A-spel tegen me laten zien.”