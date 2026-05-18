ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Van Barneveld hangt pijlen aan de wilgen en verhuist naar Engeland: "Lijdensweg die maar niet stopt"

Sport
door Désirée du Roy
maandag, 18 mei 2026 om 11:25
ANP-545157350
Raymond van Barneveld, de gepijnigde darter met een palmares om de vingers bij af te likken, is er even helemaal klaar mee. De 59-jarige Hagenaar gooit de komende maanden zijn agenda flink om.
Hij heeft besloten meerdere toernooien te laten schieten om zichzelf opnieuw uit te vinden en om zich te richten op zijn verhuizing naar Engeland.
Na de Players Championships van maandag en dinsdag in Leicester trekt de vijfvoudig wereldkampioen voorlopig de stekker eruit. “Ik heb nog wat demonstraties staan. Die zal ik gooien, maar verder doe ik tot september een stap terug”, zegt Van Barneveld tegen NU.nl.

Vormcrisis

Dat betekent niet dat fans hem maandenlang helemaal niet zien. “Ik kies er vast nog een paar uit, maar ik ga meerdere toernooien overslaan. Op deze manier doorgaan, heeft geen enkele zin. Ook niet als het me het WK kost.”
Zijn vormcrisis sleept zich al maanden voort. Barney weeklaagt: “De vorm is niet een beetje weg, maar compleet zoek. Het gaat mega-, maar dan ook echt megaslecht.”

Chronisch mentaal geblesseerd

Hij vergelijkt zijn situatie met een profvoetballer in de lappenmand. “Vergelijk me met een voetballer. Die raakt geblesseerd, herstelt, maakt zijn rentree in het tweede en keert langzaam terug in het eerste. Nou, ik ben chronisch geblesseerd, vooral mentaal, en kan niet herstellen. Op dit moment is het vreselijk zwaar voor me.”
Tussen alle sportieve zorgen door lonkt ook een nieuw hoofdstuk in Engeland. Op 26 mei krijgt Van Barneveld de sleutel van zijn woning in Milton Keynes, waar hij gaat wonen met zijn Engelse vriendin Julia.
“Mensen hoeven niet bang te zijn dat ik definitief weg ben. Dat vreesden mijn kinderen ook al. Ik ga om de paar weken pendelen tussen Den Haag en Engeland.”

Phil Taylor

Ook zijn nieuwe management ligt straks om de hoek: Invictus Darts Management. Daar werkt hij samen met Steve Mottershead, oud-manager van Phil Taylor.
Die sprak woorden die bleven hangen: “Steve zei laatst: jouw hoofd hoort op de Mount Rushmore van het darts. Je bent één van de vier gezichten van de sport.”
Stoppen? Nog lang niet, zegt Barney. “Omdat ik niet herinnerd wil worden als de klaagmuur. Ik wil toernooien winnen. Het kan ook zo omdraaien. Al lijkt het alsof tegenstanders altijd hun A-spel tegen me laten zien.”
Bron: Nu.nl

Lees ook

Ex over Raymond van Barneveld: "Nog een jaar met hem was mijn ondergang geworden"Ex over Raymond van Barneveld: "Nog een jaar met hem was mijn ondergang geworden"
Raymond van Barneveld spreekt deze Nederlandse collega-darter nooit meer: “Er zijn dingen gebeurd”Raymond van Barneveld spreekt deze Nederlandse collega-darter nooit meer: “Er zijn dingen gebeurd”
Barney heeft het moeilijk op de dartstour, wil motivational speaker wordenBarney heeft het moeilijk op de dartstour, wil motivational speaker worden
loading

POPULAIR NIEUWS

248116191_m

Minimaliseren voor beginners: welke spullen je zonder nadenken meteen kunt wegdoen

generated-image (1)

Steedsmeer Nederlanders komen in het buitenland in de knel door het vergeten van dit simpele item

simply-recipes-never-buy-this-bread-lead-1-b6ef7456bbba4f9d883467eb26a0ac8a

Koop dit brood liever niet

189491592_m

7 of 14 eieren per week? Dit hangt af van jouw situatie

shutterstock_2671342799

Vergeet voor je vakantie geen cash: ook in Spanje en Griekenland blijft contant geld onmisbaar

shutterstock_1294973821

Geld en relaties: wat als jullie inkomens steeds verder uit elkaar lopen?

Loading