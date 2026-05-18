Internationale turnbond laat Russen en Belarussen weer toe

Sport
door anp
maandag, 18 mei 2026 om 11:20
SHARM-EL-SHEIKH (ANP) - De internationale turnbond World Gymnastics gaat Russen en Belarussen weer toelaten bij internationale wedstrijden. Dat is de uitkomst van een vergadering van het uitvoerend bestuursorgaan van de bond in het Egyptische Sharm-el-Sheikh.
"Het uitvoerend comité heeft besloten alle restricties van toepassing op Russische en Belarussische sporters sinds februari 2022 met onmiddellijke ingang op te heffen", luidt een korte verklaring op de website van World Gymnastics.
Na de Russische inval in Oekraïne in februari 2022 besloten sportbonden wereldwijd, inclusief de turnbond, sporters uit Rusland en Belarus te weren van internationale toernooien. Op de afgelopen Paralympische Winterspelen waren enkele sporters uit die landen wel weer welkom. Ook in het zwemmen en worstelen zijn sporters uit die landen sinds kort weer welkom.
