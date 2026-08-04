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Natuurbrand bij Venray stabiel, nog niet onder controle

Samenleving
door anp
dinsdag, 04 augustus 2026 om 7:24
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OOSTRUM (ANP) - De brand in natuurgebied Boschhuizerbergen ten oosten van Venray is de afgelopen uren niet verder uitgebreid. De situatie is stabiel, maar het vuur is nog niet onder controle, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.
Een gebied van zo'n 100 hectare is getroffen. "We proberen nu vooral te voorkomen dat het niet groter wordt", aldus de woordvoerder. Afgelopen nacht zijn 250 tot 300 brandweermensen bezig geweest om het vuur te blussen. Ook de komende uren gaan eenzelfde aantal brandweerlieden aan het werk. Daarbij worden net als maandag blushelikopters van Defensie ingezet. Die zouden aanvankelijk om 07.00 uur weer gaan vliegen, maar dat wordt twee uur later.
Het NL-Alert dat maandagmiddag is verstuurd vanwege de rook die vrijkomt, is verlengd. Inwoners van onder andere Smakt en Holthees krijgen het advies uit de rook te blijven, hun ramen en deuren te sluiten tegen de rook en de hulpdiensten de ruimte te geven.
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