ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Natuurbrand in Limburgse Boschhuizenbergen onder controle

Samenleving
door anp
woensdag, 05 augustus 2026 om 16:11
anp050826164 1
OOSTRUM (ANP) - De natuurbrand die sinds maandag in het Limburgse gebied Boschhuizenbergen bij Oostrum woedde, is onder controle. Dat meldt de veiligheidsregio woensdagmiddag. Het vuur is nog niet volledig uit. De brandweer blijft dan ook nog in het gebied, zodat eventuele oplaaiingen snel ontdekt en gestopt kunnen worden, aldus de veiligheidsregio.
De brand is volgens de veiligheidsregio vanaf de zogeheten stoplijnen onder controle. Er zijn nog hotspots, maar hoeveel dat er precies zijn is nog onduidelijk. Hotspots zijn kleine brandhaardjes die onder invloed van de wind oplaaien. De veiligheidsregio meldt dat de vraag nu is hoe lang het nablussen nog gaat duren. Het terrein wordt op termijn overgedragen aan het Limburgs Landschap dat voor een groot deel eigenaar is van Boschhuizenbergen.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2556600753

Zo werkt de nieuwe generatie airco’s: koelen zonder koudemiddel

anp 432512825

Zo vertelt je lichaam dat je moet minderen: zeven tekenen dat je te veel suiker eet

kringen-kettingbotsing-kroatie

Dit populaire vakantieland heeft de dodelijkste wegen van Europa

shutterstock_2651671773

Dit heb je maandelijks écht nodig om op Bali te leven

176928602_m

Brood hoeft maar 4 ingrediënten te hebben, maar dit zit er écht in jouw supermarkt-boterham. Is dat erg?

shutterstock_2600468623

Dit virus verspreidt zich via de gewone huismug – en rukt op in Europa

Loading