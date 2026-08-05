Beurskoers SpaceX onderuit op Wall Street na cijfers

NEW YORK (ANP) - SpaceX, het ruimtevaart-, AI- en satellietbedrijf van Elon Musk, was woensdag een flinke daler op de aandelenbeurzen in New York. SpaceX kwam dinsdag nabeurs voor het eerst als beursgenoteerd bedrijf met cijfers naar buiten. Daaruit bleek dat SpaceX de investeringen in vooral AI-infrastructuur flink heeft verhoogd in het afgelopen kwartaal, naar meer dan 18 miljard dollar.

Kort na opening stond SpaceX 12,4 procent lager op zo'n 110 dollar. De introductiekoers van SpaceX bij de historische beursgang op 12 juni bedroeg 135 dollar per aandeel. Beleggers zijn bezorgd of SpaceX, net als veel andere grote techbedrijven, de enorme AI-investeringen wel kan terugverdienen. De omzet steeg op jaarbasis wel sterk, naar 7,8 miljard dollar. Daarnaast werd het verlies flink teruggedrongen.

De Dow-Jonesindex noteerde in de vroege handel 0,8 procent hoger op 54.486 punten. De brede S&P 500 steeg 0,6 procent tot 7784 punten en de technologiebeurs Nasdaq won 0,4 procent tot 26.709 punten. Op dinsdag werden nog flinke winsten geboekt op Wall Street met nieuwe records voor de Dow en S&P 500 door de hoop op een vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran.

AMD

In aanloop naar de cijfers ging SpaceX op dinsdag nog 10 procent omhoog. Kenners wijzen erop dat de koers van het bedrijf de komende tijd gedrukt kan worden omdat beperkingen voor de verkoop van aandelen van vroege investeerders, zoals werknemers, vanaf donderdag komen te vervallen. Het zou dan gaan om een bedrag ter waarde van meer dan 100 miljard dollar aan aandelen SpaceX die dan op de markt gebracht kunnen worden.

Verder was ook chipbedrijf Advanced Micro Devices (AMD) een daler met een min van 5,2 procent na publicatie van cijfers. De omzetverwachting voor het lopende kwartaal was minder sterk dan sommige analisten hadden verwacht.

Booking

Booking Holdings, eigenaar van onder meer Booking.com, steeg juist 4,9 procent dankzij beter dan verwachte resultaten. Ook entertainmentconcern Walt Disney opende de boeken en won 3 procent. E-commercebedrijf Shopify sprong 17,6 procent omhoog door goed ontvangen cijfers.

Andere bedrijven in New York met kwartaalpublicaties waren onder meer taxi- en bezorgdienst Uber (min 4,4 procent), farmaceut Eli Lilly (plus 6,5 procent) en levensmiddelenproducent Kraft Heinz dat 3,1 procent daalde.